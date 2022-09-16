Україна витратила на імпорт нафтопродуктів з початку року понад $5 мільярдів, – Митниця

Україна у січні-серпні 2022 року імпортувала 4,56 млн тонн нафтопродуктів (за кодом ТНЗЕД 2710: бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо та ін.), що на 13,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року (5,28 млн тонн).

Водночас вартість імпортованих нафтопродуктів за вказаний період зросла на 69,5% – до $5,23 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Державної митної служби.

У тому числі з Білорусі імпортовано паливо на $793,51 млн (частка – 15,17%), з РФ – на $590,39 млн (11,29%), Індії – на $553,21 млн (10,57%), інших країн – на $3,29 млрд (62,97%). Для порівняння, за аналогічний період 2021 року сумарна вартісна частка палива з Білорусі та РФ в імпорті становила 65%.

Водночас Україна за вісім місяців експортувала 54,46 тис. тонн (-77,6% до січня-серпня 2021 року) нафтопродуктів на загальну суму $61,85 млн (-52,2%). Вартість поставленого на адресу контрагентів з Литви палива становила $16,34 млн, Туреччини – $11,53 млн, Естонії – $6,02 млн, інших країн – $28 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році імпортувала 8,79 млн тонн нафтопродуктів (на 9,6% більше, ніж у 2020 році – 8,02 млн тонн) на загальну суму $5,61 млрд (на 65,3% більше, ніж у 2020 році).

У тому числі з Білорусі імпортовано паливо на $2,35 млрд (частка – 41,87%), РФ – на $1,24 млрд (22,09%), Литви – на $654,58 млн (11,66%), інших країн – на $1,37 млрд (24,37%).