"Оператор ринку" ініціює об’єднання торгових майданчиків ринків електроенергії України та Молдови

Виконувач обов’язків очільника АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва виступив з ініціативою об’єднати торгові майданчики ринків електроенергії України та Республіки Молдова.

Про це він наголосив під час тристоронніх консультацій України, Румунії та Молдови 15 вересня, передає пресслужба компанії.

Зазначається, що об’єднання торгових майданчиків сприятиме забезпеченню сталого електрозабезпечення споживачів обох країн.

"Лише згуртованість та об’єднання зусиль дозволить дати адекватну відсіч російській агресії й енергетичному шантажу напередодні опалювального сезону. Наша робота вже зараз закладе міцне підґрунтя для довгострокової взаємовигідної співпраці", – наголосив Гавва.

У компанії також нагадали, що market coupling з державами Євросоюзу є стратегічною ціллю АТ "Оператор ринку".

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.