МАГАТЕ закликало Росію вивести війська з окупованої Запорізької АЕС (оновлено)

Рада управляючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) – організації ООН, яка складається з 35 країн-членів – у четвер ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії припинити окупацію Запорізької АЕС в Україні.

Документ, у якому Рада закликає Росію "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них", був прийнятий на закритому засіданні 15 вересня 26 голосами "за", двома "проти", ще сім країн утрималися, повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів, що брали участь у засіданні.

За словами дипломатів, проти проголосували Росія та Китай. Водночас Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В’єтнам, Індія та Пакистан утрималися.

Це вже друга резолюція Ради управляючих МАГАТЕ щодо вторгнення Росії в Україну, їх зміст дуже схожий, хоча ухвалений у березні перший документ був ухвалений до окупації російськими військами Запорізької АЕС.

Обидві резолюції були запропоновані Канадою та Польщею від імені України, яка не входить до правління, вищого органу МАГАТЕ.

Згідно із текстом документа, Рада управляючих "висловлює жаль з приводу постійних насильницьких дій Російської Федерації проти ядерних об'єктів в Україні, включаючи силове захоплення контролю над ядерними об'єктами".

У резолюції наголошується, що окупація АЕС Росією значно підвищує ризик ядерної аварії. Український персонал продовжує експлуатувати станцію в умовах, які МАГАТЕ вважає загрозливими для безпеки об'єкта.

Рада управляючих нагадує, що у березні МАГАТЕ вже закликало Росію негайно припинити всі дії на ядерних об’єктах в Україні та повернути контроль над ними компетентним українським органам.

"Вже наступного дня Росія відкинула цей заклик, захопивши Запорізьку атомну електростанцію. Росія розглядає цивільну інфраструктуру України як військову нагороду, прагнучи позбавити Україну контролю над власними енергетичними ресурсами та використовувати АЕС як військову базу для дій проти України", – зазначається у документі.

Читайте також: Гендиректор МАГАТЕ назвав першочерговою задачею припинення обстрілів Запорізької АЕС

Своєю чергою президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив на важливості цієї резолюції.

"Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме: російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ", – заявив президент.

"Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС", – додав Зеленський.