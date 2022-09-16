"Нафтогаз" продає газ Операторам ГРМ у зоні бойових дій по 145 000 гривень за тисячу кубометрів, – заява АГРУ

ТОВ "ГК "Нафтогаз України" відмовляється включати до балансуючої групи низку газорозподільних компаній в зоні бойових дій, тому ціна технологічного газу для них іноді в 20 разів перевищує встановлену урядом фіксовану ціну у розмірі 7 420 грн за тисячу кубометрів.

Про це йдеться у заяві Асоціації газового ринку України (АГРУ).

Зокрема, ТОВ "ГК "Нафтогаз України" надіслала АТ "Харківміськгаз" акт приймання-передачі природного газу в серпні. В окремі доби серпня вартість газу для технологічних витрат складає 145 515 грн за тис. куб. м, що в 20 разів вище, ніж передбачені Кабміном 7 420 грн.

"Ціна постачання АТ "Харківміськгаз" обсягів газу для виробничо-технологічних витрат за серпень в середньому складає 112 000 грн за тисячу куб. м. без ПДВ. При тому що середня митна вартість імпортованого газу в серпні складала 31 000 грн за тис. куб. м. Всі ми розуміємо, що у цих витрат не існує джерела покриття. Ця проблема створена штучно", – наголосив під час слухань ТСК в Комітеті ВР з питань енергетики та житолово-комунальних послуг, голова АГРУ Денис Сенектутов.

Він нагадав, що у вересні 2021 року Кабмін зобов’язав "Нафтогаз України" постачати технологічний газ Операторам ГРМ по фіксованій ціні 7 420 грн за тис. куб. м., щоб комунальні тарифи не зростали.

"В квітні до даної постанови внесено зміни, які поклали на операторів ГРМ невиконувані обов’язки в частині взаєморозрахунків. Наприклад, надання фінансових банківських гарантій, витрати на які ніколи не були передбачені в тарифі. До того ж дотримання порядку розрахунків є неможливим на фоні падіння тарифної виручки з відтоком абонентів, з падінням платіжної дисципліни, зупинкою підприємств, руйнацією інфраструктури". – зазначив голова АГРУ.

За його словами, скориставшись ситуацією ТОВ "ГК "Нафтогаз України" не включив до балансуючої групи низку газорозподільних компаній, які знаходяться в зоні проведення бойових дій (АТ "Херсонгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Дніпропетровськгаз"). Натомість ТОВ "ГК "Нафтогаз України" виставляє цім компаніям рахунки за технологічний газ як постачальник "останньої надії" за захмарними цінами.

"Всі цифри в актах прийому-передачі не мають реального підґрунтя. Вони формують штучну заборгованість щоденно. Ця проблема зростатиме в геометричній прогресії з настанням опалювального сезону. Хоча в рамках чинного законодавства проблему можна вирішити і врегулювати її на майбутнє", – наголосив Сенектутов.

Він підкреслив, що основне завдання оператора ГРМ це належне утримання і належна експлуатація системи і забезпечення газопостачання для всіх категорій споживачів. І закликав уряд втрутиитись в ситуацію, яка потребує негайного вирішення.