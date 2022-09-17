"Енергоатом" доставив на Запорізьку АЕС запчастини, матеріали та дизпаливо

У п’ятницю, 16 вересня, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом" дісталася окупованого Енергодару та доставиланеобхідні запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції", – додали атомники.

Зазначається, що вантаж попри небезпеку та труднощі доправили водії "Енергоатома", зокрема й з Хмельницької та Рівненської АЕС.

Як повідомлялося, Рада управляючих МАГАТЕ – організації ООН, яка складається з 35 країн-членів – у четвер ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії припинити окупацію Запорізької АЕС в Україні.