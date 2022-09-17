Уряд пропонує запустити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Провели нараду щодо впровадження накопичувальної пенсії з урядовцями, парламентарями, ПФУ, НКЦПФР. Уже напрацьований відповідний законопроєкт, тож дав завдання Мінсоцполітики прискорити винесення документу до Верховної Ради", – наголосив очільник уряду.

За словами Шмигаля, відповідно до проєкту закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, щоб накопичувальна пенсія запрацювала вчасно.

"Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи. Ми націлені на подальше впровадження реформ, аби українці отримували гідні пенсії", – додав прем’єр.

Крім того, обговорили створення Єдиного соціального реєстру.