До держбюджету надійшло ще $1,5 мільярда гранту від США, – Шмигаль

До державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд – це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

Він додав, що кошти спрямують для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.

"Дякую президенту Байдену та США за підтримку України", – підсумував очільник уряду.

Як додали в Міністерстві фінансів, на сьогодні в Україні реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму $7,3 млрд.

Загалом від початку відкритої військової агресії РФ за сприяння Світового банку США вже надали Україні $8,5 млрд грантової допомоги.

Як повідомлялося, у серпні міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі $4,5 млрд. Ці кошти були надані США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".