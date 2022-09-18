Тайвань не продовжив безвізовий режим для росіян
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни, передає CNA.
У 2018 році Росія була частиною пробної програми Міністерства фінансів, що надавала безвізовий в’їзд громадянам чотирьох країн, включано зТаїландом, Брунеєм і Філіппінами.
Відтоді програму кілька разів продовжували. Однак в останньому продовженні, оголошеному в липні, яке продовжило судовий процес до 31 липня 2023 року, Росія була виключена з програми.
Останні три країни все ще є частиною пробної програми безвізового в’їзду, але на практиці вона не застосовується через обмеження Тайваню щодо прикордонного контролю через COVID-19.
Зазначається, що Тайвань досі обмежує в’їзд для всіх іноземців у зв’язку з коронавірусом, тому скористатися безвізовою програмою з 2020 року було на практиці неможливо.
Пізніше острів почав поступово пом’якшувати вимоги і вже дозволив безвізовий в’їзд для громадян 14 країн-союзників – зокрема США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
Раніше повідомлялося, що Тайвань відмовився допомагати Росії запустити виробництво власних чіпів.
До того Тайвань обмежив експорт високотехнологічних товарів до Росії та Білорусі.