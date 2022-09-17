Мережа магазинів H&M йде з Білорусі

Шведська H&M Group (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, вирішила згорнути свій бізнес у Білорусі.

Про це повідомляє Onliner із посиланням на відповідь пресслужби компанії.

Магазини H&M у Білорусі закрилися ще на початку березня. Пізніше компанія планувала відкрити свої магазини у серпні, але цього не сталося. Тепер працівникам магазинів оголосили нову дату – 19 вересня.

"Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу", – сказали в пресслужбі.



Мережа H&M прийшла до Білорусі у 20919 році.

У березні 2022 року компанія призупинила продажі в РФ у відповідь на її вторгнення в Україну. Уже 18 липня компанія оголосила про згортання бізнесу в РФ.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.