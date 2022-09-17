Готовність до опалювального сезону перевищує 80%, – прем’єр

На сьогодні стан готовності України до опалювального сезону перевищив 80%.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Стан готовності вже більше 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки "блакитного палива", – сказав очільник уряду.

Шмигаль також повідомив, що на кошти, виділені урядом на підготовку до екстрених ситуацій, уже закуплено майже 1,5 тис. мобільних генераторів та десятки резервних котлів.

Крім того, сформовано оперативний штаб, який буде вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед, йдеться про ліквідацію наслідків атак Росії на критичну інфраструктуру.

Наразі в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля, до початку опалювального сезону його запаси можуть сягнути 2,5 млн тонн.