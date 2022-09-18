Польща відкрила новий судноплавний канал, щоб стати незалежною від Росії

Польща відкрила новий судноплавний канал через Віслинську косу, що зробить країну незалежною від Росії.

Про це повідомляє Польське радіо.

Першими кораблями, які увійшли в Балтійське море новим водним шляхом, були флагманське судно морського офісу в Ґдині – 60-метровий багатоцільовий "Зодіак II" та рятувальне судно "Орган". На борту одного з кораблів був президент Польщі Анджей Дуда, який під час своєї промови наголосив на символічній даті відкриття каналу.

Нагадаємо, що 17 вересня 1939 року Радянський Союз розпочав збройну агресію проти Польщі.

У церемонії відкриття нового судноплавного каналу також взяв участь прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький. Очільник польського уряду зазначив, що раніше частина польського узбережжя була залежною від рішень Росії.