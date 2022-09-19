Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС, – "Енергоатом"

У ніч на понеділок російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі.

В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.