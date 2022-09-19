Податкові борги зросли за час повномасштабної війни на 17 мільярдів, – "Опендатабот"

За час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг виріс на 15% або на 16,8 млрд грн. Наразі сума заборгованості зі сплати податків становить понад 124 млрд грн.

Як свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот", за весь 2021 рік податковий борг виріс тільки на 1,7 млрд грн.

Зазначається, що однією з причин такого стрімкого зростання може бути закриття даних про борги від моменту вторгнення РФ.

Наразі підприємці при виборі партнерів та контрагентів не можуть побачити, хто сплачує податки, а хто перестав це робити від початку бойових дій.

"Податкові борги не містять оборонної та стратегічно важливої інформації – тим більш, зважаючи на те, що загальну суму боргу продовжують публікувати. Натомість закриття даних Державною податковою службою не дає змоги свідомому бізнесу обирати контрагентів, які підтримують державу та сплачують податки", – зазначив керівник "Опендатабота" Олексій Іванкін.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту (за винятком виробництва та збуту підакцизних товарів та грального бізнесу). Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак 1 квітня Верховна Рада прибрала і цей ліміт, поширивши податкові пільги на найбільший бізнес.