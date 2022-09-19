Видатки держбюджету з початку повномасштабної війни перевищили 1,2 трильйона

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 1200,8 млрд грн. Зокрема, у серпні видатки становили 212,7 млрд грн.