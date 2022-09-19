Із одеських портів вийшли ще 4 судна з українським зерном

У межах реалізації "зернової ініціативи" 19 вересня з портів "Одеса" та "Південний" вийшли 4 судна з 178,78 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, з Одеського порту вийшли балкери Fulmar S та Gulmar, а з порту "Південний" — балкери Tomahawk та Arcturus.

У Мінінфраструктури наголосили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 169 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".