Із одеських портів вийшли ще 4 судна з українським зерном
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зокрема, з Одеського порту вийшли балкери Fulmar S та Gulmar, а з порту "Південний" — балкери Tomahawk та Arcturus.
У Мінінфраструктури наголосили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшли 169 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".