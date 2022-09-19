Макогона звільнили з посади очільника "Оператора ГТС України" (оновлено)

АТ "Магістральні газопроводи України" звільнили Сергія Макогона з посади глави ТОВ "Оператор ГТС України".

Про це повідомив сам Макогон на своїй сторінці у Facebook.

"Перебуваючи у відрядженні несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу п’ятницю. 4 голоси проти 1. Поки не зрозумів з яких причин", – зазначив він.

"Не знаю, що це? Діверсія – паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку ОЗП? Жест останньої надії – остання спроба заблокувати реформу кор управління ОГТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу", – додав Макогон.

За його словами, відповідне рішення має "цинічний вигляд після того, як Євросоюз, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та Світовий Банк підтримали реформу корпоративного управління ОГТСУ.

Вона, зокрема передбачає створення нової наглядової ради в самому ОГТСУ, обрання нового складу правління компанії новою наглядовою радою, а також ліквідацію "МГУ" як зайвої ланки управління.

"Звісно, це відбувається за неформальною підтримкою Міністерства Енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ. У будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни", – наголосив Макогон.

Повідомлення про звільнення також з'явилося на сайті "МГУ".

"16 вересня 2022 року рішенням єдиного учасника ТОВ "ОГТСУ" було припинено повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона", – наголосили в пресслужбі

"Магістральним газопроводам України" належить 100% ТОВ "Оператор ГТС України".

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство енергетики пропонує призначити на посаду очільника "Оператора ГТС" нинішнього заступника міністра енергетики Миколу Колісника замість Сергія Макогона.

У листі від Міненерго за підписом заступника міністра Фаріда Сафарова наглядовій раді МГУ рекомендувалось провести позачергове засідання ще 15 серпня та призначити Колісника виконувачем обов’язків гендиректора ОГТСУ. Водночас у НАЗК попереджали про можливий конфлікт інтересів у Колісника.

Але наглядова рада "МГУ" відмовилась розглядати кандидата від Міненерго на посаду голови Оператора ГТС.

Нагадаємо, що Сергій Макогон очолював ОГТСУ з моменту її створення в 2019 році, водночас Колісник отримав посаду заступника міністра енергетики в травні поточного року.