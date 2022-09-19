Українці отримали понад 80 мільйонів на власний бізнес за програмою "єРобота"

Переможці грантових програм "єРобота" отримали на свої рахунки кошти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 81 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

За її словами, уже понад 11,5 тисяч підприємців і людей, які прагнуть відкрити чи розширити власну справу, подали заявки на отримання відповідних грантів.

"Чергові 164 переможці отримали свої гранти на загальну суму 81 млн грн і вже можуть використовувати їх для реалізації своїх бізнес-ідей", – зазначила міністерка.

Так, серед отримувачів грантів 157 отримали мікрогранти на загальну суму 36,6 млн грн та 7 переробних підприємств, яким перерахували кошти на загальну суму 44,4 млн грн.

Найбільш популярною серед урядових грантових програм є "Власна справа", за якою українці можуть запросити від 150 тис. до 250 тис. грн на започаткування чи розвиток свого бізнесу. На цю програму подано понад 10 тисяч заявок.

Рааніше уряд перерахував 52,7 млн грн першим 227 переможцям грантової програми "Своя справа", таким чином на сьогодні мікрогранти від держави до 250 тис. грн вже отримали 384 українці.

Проект "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

За розрахунками уряду, реалізація всіх грантових проєкту "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через Портал "Дія".