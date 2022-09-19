Нацкомісія з цінних паперів внесла до списку сумнівних ще три інвестпроєкти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних ще три інвестиційних проєкти.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Так, до список сумнівних інвестиційних проєктів включено:

FOX FINANCE – http://fox-finance.com.ua/

ForexClub Libertex – https://www.fxclub.org/

BTG Capital – https://ru.btg-capital.com/

"Рекомендуємо інвесторам враховувати усі ризики, що пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких в нашій країни жодним чином не регулюється та не контролюється. Комісія закликає громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти", – наголосив регулятор.

Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".