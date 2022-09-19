Збереження облікової ставки на рівні 25% підтримали всі члени комітету Нацбанку з монетарної політики

Збереження Національним банком облікової ставки на рівні 25% під час засідання комітету з монетарної політики 7 вересня підтримали всі дев’ять присутніх членів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ураховуючи баланс ризиків, члени КМП одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%", – йдеться у повідомленні.

Так, учасники дискусії погодилися, що такий рівень облікової ставки є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами на горизонті політики.

"Таке рішення є послідовним, відповідає базовому сценарію макроекономічного прогнозу та очікуванням учасників ринку, а відповідно сприятиме зниженню невизначеності. Крім того, це рішення враховує зменшення короткострокових ризиків для інфляції", – додали в Нацбанку.

На думку двох учасників дискусії, інфляція наприкінці року може виявитися навіть нижчою, ніж прогнозував Нацбанк в липневому інфляційному звіті. Це, зокрема, може бути пов'язано зі збільшенням пропозиції фруктів та овочів з боку домогосподарств, швидшим зниженням вартості пального, а також відсутністю кроків із додаткового оподаткування імпорту.

Водночас підстав для зниження ставки немає, підкреслили в НБУ, ураховуючи перспективи тривалішої війни, невизначеність строків та обсягів офіційного фінансування наступного року та ризики подальшого розбалансування очікувань.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Нацбанк вважає, що такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.