Нацбанк може розпочати продаж державних облігацій зі свого портфеля

Всі члени Комітету з монетарної політики Національного банку України (НБУ) підтримали початок продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з портфеля Нацбанку, однак розійшлися в думках щодо часу його застосування.

Про це йшлося під час дискусії членів монетарного комітету НБУ щодо рівня облікової ставки 7 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

На думку членів Комітету, початок продажу ОВДП із портфеля НБУ сприятиме збільшенню дохідності гривневих інструментів і зменшенню впливу монетизації бюджету на валютний ринок та ціни.

"Такі операції нададуть альтернативну можливість учасникам ринку (насамперед населенню та бізнесу) купувати безризикові гривневі фінансові інструменти з привабливою дохідністю та гнучкою строковістю для захисту гривневих заощаджень від інфляції", – зазначається у повідомленні.

Члени Комітету НБУ зауважили, що такі операції також сприятимуть пожвавленню роботи вторинного ринку ОВДП, де вже спостерігається поступове зростання дохідностей.

Утім члени Комітету розійшлися в думках щодо часу застосування такого інструменту. Кілька членів Комітету висловилися за якнайскоріший старт цих операцій. За словами одного з них, ринку негайно потрібно дати потужний сигнал, що середньострокові та довгострокові дохідності за поточних реалій мають бути значно вищими. На переконання одразу кількох членів Комітету, ці дохідності мають перебувати в діапазоні 20-25%.

Водночас учасники дискусії висловилися на користь думки, що продаж ОВДП з портфеля НБУ не стане на заваді ринковому фінансуванню бюджету, оскільки основна причина малорезультативних розміщень державних цінних паперів на первинному ринку полягає в низькій дохідності.

Крім того, ще одним потенційним кроком з посилення трансмісії, на думку кількох членів Комітету, могло б бути підвищення норми обов'язкових резервів для абсорбування надлишкової ліквідності банків. Однак більшість членів Комітету зійшлася в думці, що такий інструмент варто запроваджувати лише після запуску операцій із продажу ОВДП з портфеля Національного банку, якщо таке рішення буде ухвалено.

Третьою опцією, яка може бути відносно швидко та операційно легко імплементована, є запровадження операцій з емісії довгострокових депозитних сертифікатів. Утім, на думку кількох членів Комітету, цей інструмент не матиме бажаного впливу на трансмісію.

"Крім того, члени КМП погодилися, що довгострокові депозитні сертифікати будуть зайвим елементом операційного дизайну монетарної політики, якщо Національний банк розпочне продаж ОВДП зі свого портфеля", – зазначається у повідомленні.

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Члени Комітету НБУ обговорили ці кроки з огляду на те, що в умовах низьких гривневих ставок і безпрецедентно високого "навісу" гривневої ліквідності в банківській системі зберігається ризик посилення попиту на іноземну валюту, в тому числі через ситуативні фактори.

"Збільшення спреду між офіційним та готівковим курсами гривні останніми тижнями додатково свідчить про збереження значного девальваційного тиску. Крім того, валютний ринок все ще далекий від стану самозбалансування", – констатують члени монетарного комітету Нацбанку.

Зокрема, інтервенції НБУ з продажу валюти, хоч і помітно зменшилися останніми місяцями, залишаються значними. До того ж, як відзначили учасники дискусії, зменшенню попиту на валюту в серпні, крім інших чинників, сприяли також і ситуативні, зокрема нижчі обсяги купівлі валюти для енергетичного імпорту. За таких умов НБУ має і надалі вживати заходів для зниження девальваційного тиску та захисту міжнародних резервів.

Як повідомлялося, Національний банк з початку вересня вже викупив "військові облігації" уряду за рахунок емісії гривні на 30 млрд грн. У підсумку станом на 13 вересня у власності НБУ перебували облігації внутрішньої державної позики загальною вартістю 619,57 млрд грн. Д

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.