Фонд держмайна продав перший завод за новими правилами з початку повномасштабної війни

Фонд державного майна 19 вересня продав окреме майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", що на Тернопільщині, за 70,25 млн грн.

Як повідомляє пресслужба "Прозорро.Продажі", це був перший аукціон з малої приватизації за новими правилами.

Переможцем торгів стало ТОВ "Аква Солар Інвест". На аукціоні змагалися 6 учасників. Під час нього стартова ціна зросла у 2,8 раза – з 25,2 млн грн до 70,2 млн грн.

Зазначається, що після завершення приватизації новий власник отримає 20 об’єктів нерухомості, 10 одиниць транспорту, 500 одиниць виробничого устаткування та під’їзну залізничну колію. Загальна площа будівель та споруд становить 11,52 тис.кв. м, площа земельних ділянок – 36,95 га.

Як пояснюють у "Прозорро. Продажі", за новими правилами договір купівлі-продажу буде укладений з переможцем тільки після того, як він сплатить ціну об’єкта, визначену за підсумками аукціону. Для оплати за актив переможець 20 робочих днів з дня формування протоколу аукціону.

Якщо ж переможець не сплатить повну суму у визначений термін, право купівлі лота перейде до другого учасника – ТОВ "Штрихи", яке запропонувало за обʼєкт на 700 грн менше.

За 2020-2021 роки за підсумками аукціонів в системі Прозорро.Продажі вже приватизовано 27 спиртзаводів ДП "Укрспирт". Загалом на цих приватизаційних аукціонах стартова сума зросла з 717 млн грн до 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, у вересні в Україні стартує нова хвиля малої приватизації. До кінця року держава планує продати щонайменше 150 підприємств. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Уряд задля цього спростив порядок проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу.