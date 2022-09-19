Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, – МОЗ

Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, а також дозволила проводити другу бустерну вакцинацію усім категоріям населення.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Інтерфакс-Україна.



"В Україні зараз доступні три вакцини: CoronaVac, Janssen і Comirnaty від Pfizer. Ми відмовилися від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna за механізмом COVAX", – сказав він.



За словами Кузіна, наразі у країні є близько 5 млн вакцини CoronaVac, а також близько 30 тис. доз однодозової вакцини Janssen.



Як підкреслив він, останні кілька тижнів спостерігалася нестача вакцини від виробника Pfizer. Це було пов’язано з проблемами логістики. Остання партія цієї вакцини була отримана у липні – 500 тис. доз, проте минулого тижня постачання відновилося. Отримано ще 400 тис. цієї вакцини. До кінця тижня їх буде доставлено до регіонів.



Загалом у межах механізму COVAX очікується 1,8 млн доз вакцини Pfizer.



Кузін також зазначив, що Україна отримує вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX, тобто безоплатно. Контракти на її закупівлю від виробника коштом державного бюджету для економії було розірвано з початком повномасштабного вторгнення в країну РФ.



Він також повідомив, що МОЗ дозволило проведення другої бустерної вакцинації населення.