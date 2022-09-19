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Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, – МОЗ

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Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, – МОЗ
Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, а також дозволила проводити другу бустерну вакцинацію усім категоріям населення.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Інтерфакс-Україна.

"В Україні зараз доступні три вакцини: CoronaVac, Janssen і Comirnaty від Pfizer. Ми відмовилися від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna за механізмом COVAX", – сказав він.

За словами Кузіна, наразі у країні є близько 5 млн вакцини CoronaVac, а також близько 30 тис. доз однодозової вакцини Janssen.

Як підкреслив він, останні кілька тижнів спостерігалася нестача вакцини від виробника Pfizer. Це було пов’язано з проблемами логістики. Остання партія цієї вакцини була отримана у липні – 500 тис. доз, проте минулого тижня постачання відновилося. Отримано ще 400 тис. цієї вакцини. До кінця тижня їх буде доставлено до регіонів.

Загалом у межах механізму COVAX очікується 1,8 млн доз вакцини Pfizer.

Кузін також зазначив, що Україна отримує вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX, тобто безоплатно. Контракти на її закупівлю від виробника коштом державного бюджету для економії було розірвано з початком повномасштабного вторгнення в країну РФ.

Він також повідомив, що МОЗ дозволило проведення другої бустерної вакцинації населення.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Є офіційні дані щодо ефективності існуючих вакцин.
    З усього списку у Короновака сама низька ефективніть і відсутні клінічні випробування. Ниже тільки у Супутника.

    Є рішення ЄС та окремих країн, не рекомендувати Короновак для вакцінації населення.

    Короновак розповсюджений у слаборозвинутих країнах з високим рівнем корупції.
    І абсолютно зрозуміло, що це обумовлено специфікою "підкорення" нових ринків Китаєм - хабарі та покупка влади цих країн.

    Тому сперичатися на цю тему абсолютно безсенсово.
    Має сенс говорити хіба що про те, що лобіювання Короновака в Україні свідчить саме про те, що ЗЕлені ***** отримали за це щось від Китаю.
  • Герхард
    Тобто китайське лоббі працює.
    Жовтомордий фуфломіцин, після якого люди хворіють та помирають також, як без вакцини, продовжать колоти тим, хто достатньо наляканий, але не достатньо освідчений.
  • Маск13
    Боялися американської вакцини, тому кололися китайською ... Мені одному здається такий підхід дивним ??
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