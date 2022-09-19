Кабмін схвалив план розвитку "Енергоатома" до 2026 року

Кабінет міністрів схвалив план стратегічного розвитку та інвестиційну програму НАЕК "Енергоатом" на 2022-2026 роки.

Відповідні рішення закріплені розпорядженнями №805-806 від 12 серпня, які опубліковані на урядовому порталі лише зараз, звертає увагу Інтерфакс-Україна.

Водночас тексти плану розвитку та інвестпрограми не оприлюднено.

Як повідомлялося, на початку серпня Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про особливості утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".