Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищують запозичення на 55 мільярдів, – НБУ
Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.
Зокрема, з 24 лютого до 18 вересня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149,21 млрд грн, $1,53 млрд та 168 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах – 99,49 млрд грн, $957,1 млн та 468,4 млн євро.
Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:
- у квітні від’ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,85 млрд грн;
- у травні – 411 млн грн;
- у червні – 21 млрд грн;
- у липні – 17,1 млрд грн;
- у серпні – 24,5 млрд грн;
- з початку вересня – 241,1 млн грн.
Упродовж дії воєнного стану Мінфінансів підвищувало ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 6, 12 та 14 місяців (до 12%, 14% та 16% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4% та 4,5% річних відповідно) – останнього разу 9 серпня 2022 року.
Дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).
Минулого тижня Міністерство фінансів випустило військові ОВДП на строк до 24 місяців за ставкою 14%.
Станом на 19 вересня найбільший портфель відповідних цінних паперів утримують банки – первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:
- 13,8 млрд грн (15,5% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);
- $199,1 млн (22,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);
- 149,9 млн євро (52,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,15 млрд грн та $2 млн.