Кабмін виділив 420 мільйонів на закупівлю зерна для Сомалі та Ефіопії

Кабінет міністрів виділив Державній службі з надзвичайних ситуацій 420 млн грн для надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі.

Про це йдеться у відповідній постанові №1040 від 16 вересня.



Згідно з документом, уряд виділив Міністерству внутрішніх справ (для ДСНС) 420 млн грн для відшкодування вартості зерна пшениці (не нижче 3 класу) у кількості до 50 тис. метричних тонн з метою надання гуманітарної допомоги Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі.



Міністерству закордонних справ доручено погодити з ООН та компетентними органами Ефіопії та Сомалі питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.



Наголошується, що надання гуманітарної допомоги буде здійснено за рахунок зерна пшениці, що перебуває у власності акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України".