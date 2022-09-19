Втрати урожаю внаслідок окупації територій оцінили у 10 мільйонів тонн

Україна у 2022 році втратила до 10 млн тонн потенційного врожаю через окупацію територій.

Про це під час пресконференції повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Ми оцінювали, що з тих площ, які на окупованих територіях, можна було б зібрати близько 10 млн тонн. У цього врожаю різна доля: десь вкрадено, десь спалено", – заявив він.

За словами Висоцького, завдяки інформації, зібраній через супутники, точно відомо про втрату 500 тис. тонн зерна.

Заступник міністра зазначив, що остаточні втрати можна буде підрахувати після деокупації територій.

Як повідомлялося, окупанти вивезли в Росію весь урожай найбільшого агрохолдингу Луганщини. Йдеться, зокрема про 200 тис. тонн зерна ПрАТ "Агротон".