Аграрії можуть зменшити посіви озимих на 20%, – Мінагрополітики

За песимістичним прогнозом, аграрії цього року скоротять обсяги посівів озимих пшениці, жита та ячменю на 20%, але посіви озимого ріпаку залишаться на рівні минулого року.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"За песимістичним прогнозом, якщо будуть перебої з експортом чи чимось іншим, то мінус 20% буде засіяно озимих пшениці, ячменю та жита", – сказав Висоцький.

При цьому, зазначив він, цьогорічні посіви озимого ріпаку прогнозуються на рівні минулого року.

За словами заступника міністра, аграрії на деокопуваних територіях, зокрема на Харківщині, також устигнуть провести сівбу озимих.

Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).

Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку – до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів – до 3,49 млн тонн (+24,9%).