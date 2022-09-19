Литва може заборонити в’їзд для громадян Білорусі

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що після того, як з 19 вересня країни Балтії та Польща припинили пускати росіян із туристичними шенгенськими візами, таке рішення розглядається і для громадян Білорусі.

Про це повідомляє видання Kauno diena, передає Європейська правда.

"Це питання розглядається, йдуть дискусії і, мабуть, у той чи інший момент буде прийнято якесь рішення. Я дуже чітко бачу, що білоруський режим також бере участь у бойових діях, веде гібридну атаку з використанням нелегальних мігрантів проти Литви. Я думаю, що є дуже, дуже серйозні аргументи для включення в це рішення громадян Білорусі також", – сказала Білотайте.

За її словами, йдеться про домовленості "на регіональному й навіть європейському рівні".

"Це моя особиста позиція, вона принципова, але, як ви розумієте, необхідно знайти регіональний консенсус і потім вжити тих заходів, щоб вони були дієвими", – сказала Білотайте.

Голова Служби охорони кордону Литви Рустам Любаєв повідомив, що з півночі до 9 ранку Литви не впустили 11 громадян Росії.

"Більшість із них намагалися потрапити до Литви через КПП "Кібартай". Інші намагалися проїхати через білорусько-литовський кордон", – сказав він.

За його словами, латиські колеги зранку сказали, що у них поки що не було жодного подібного випадку.

Раніше повідомлялося, що Литва, Латвія, Естонія та Польща закрили з 19 вересня в’їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі з шенгенськими, виданими третіми державами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.