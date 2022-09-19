Польська PKN Orlen хоче купити німецький НПЗ "Роснєфті", – Reuters

Польська нафтопереробна компанія PKN Orlen зацікавлена в придбанні контрольного пакету акцій нафтопереробного заводу PCK Schwedt російської "Роснєфті", який Німеччина передала під зовнішнє управління.

Пр це Reuters повідомили джерела, знайомі з цим питанням, передає enkorr.

Варшава раніше цього року заявила, що припинення російського володіння нафтопереробним заводом є умовою для потенційного постачання йому морської нафти через термінал у Гданську й через польські трубопроводи для заміни російської сирої нафти.

Підконтрольна державі компанія PKN Orlen відмовилася від коментарів, заявивши, що оголошує про заплановані або реалізовані проєкти й інвестиції, коли приймаються рішення.

"Ми стежимо за ситуацією в регіоні", – заявили в пресслужбі нафтопереробника.

Міністерство клімату Польщі й Міністерство економіки Німеччини не надали коментарів.

Нафтопереробний завод, який належав "Роснєфті", перевіряв рішучість Німеччини припинити імпорт нафти з Росії до кінця року в рамках європейських санкцій за її вторгнення в Україну.

Німеччина потребує польської підтримки для постачання НПЗ через Гданськ. Schwedt також постачає частину нафти Польщі. Нафтопереробний завод, який не має виходу до моря, є джерелом 90% палива для Берліна й отримує всю сиру нафту з Росії через трубопровід "Дружба" з моменту побудови заводу в 1960-х роках. Нафтопереробний завод, який перебуває під державним контролем і підпорядковується енергетиці Німеччини, може продовжувати працювати, але не на повну потужність, заявив речник Міністерства економіки.

Раніше цього року Польща запропонувала виділити потужності на своєму нафтовому терміналі в Гданську й заявила, що може транспортувати сиру нафту через свої трубопроводи з порту до Німеччини за умови, що "Роснєфть" буде усунуто як власника Schwedt.

"Виникає питання, чи нафтопереробний завод Schwedt пристосується до неросійської сирої нафти без втрати видобутку, але якщо це опортуністична купівля, можливо, її варто розглянути", – сказав старший аналітик з капіталу Trigon brokerage Міхал Козак.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини передав під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснєфті" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing.