Мінекономіки запустило єдиний портал вакансій
Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, новий портал працює на сайті Державної служби зайнятості, однак він міститиме посилання на вакансії, розміщені на приватних сайтах з працевлаштування.
"Портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними", – зазначається у повідомленні.
Створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня було підписано договір про співпрацю та інформаційну взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та 5 найбільшими сайтами з працевлаштування (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com).