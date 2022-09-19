Мін’юст пояснив особливості реєстрації прав на нерухомість у зоні бойових дій

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухомість, розташовану на тимчасово окупованих територіях України або в зоні бойових дій під час дії воєнного стану, проводиться незалежно від розташування об’єкта.

Про це йдеться в роз'яснювальному листі Міністерства юстиції України.

Як повідомляється, держреєстрація прав на нерухомість, а також реєстрація юридичних осіб та громадських формувань, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Харківська області або Севастополь, проводиться незалежно від їх розташування відповідно до наказу Мін'юсту №3642/5 від 30 серпня 2022 року.

При цьому відповідну норму виключили з постанови Кабінету міністрів України №209 від 6 березня, яка регулює проведення держреєстрації в умовах військового стану. Такі зміни, внесені урядом ухвалою №1012 від 10 вересня, набули чинності 14 вересня.