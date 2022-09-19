Суд арештував асфальтові заводи білоруської компанії на Миколаївщині

Суд арештував два модульних заводи з виготовлення асфальту та інше майно білоруських компаній у Миколаївській області загальною вартістю 50 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, надалі у встановленому законом порядку спецобладнання, техніка та транспортні засоби будуть передані Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

За даними слідства, на території області здійснювали господарську діяльність декілька юридичних осіб, власниками яких є резиденти Республіки Білорусь.

"Доходи від їхньої діяльності надходили до бюджету РБ та надалі могли використовуватись для підтримання збройної агресії РФ проти України", – зазначається у повідомленні.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 110-2 ККУ ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України") слідчі провели низку обшуків на територіях підприємств у декількох районах регіону.

"Під час слідчих заходів правоохоронці припинили діяльність двох модульних заводів з виготовлення асфальту. Також виявили та вилучили спецтехніку та транспортні засоби компанії, що здійснювала ремонт дорожнього покриття. Обидва підприємства належать суб’єктам господарської діяльності РБ", – йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками МВС, вартість виявленого майна становить 50 мільйонів гривень. Нині розслідування триває.