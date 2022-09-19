Урожай гречки перевищить обсяги споживання у 1,5 раза, – Мінагрополітики

В умовах війни цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із топ-5 показників за 30 років.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України із посиланням на заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького.

Збір за всіма групами культур у 1,5-3 рази перевищує внутрішні потреби українців, що означає, що продовольча безпека України наразі повністю гарантована.

На сьогодні очікується зібрати 50-52 млн тонн зернових та зернобобових, 15-17 млн тонн олійних культур. Рання група зернових уже фактично зібрана.

Так, пшениці намолочено 19 млн тонн. При цьому внутрішнє споживання двох типів пшениці – фуражної та продовольчої – становить близько 7,5-8 млн тонн у рік, що більш ніж удвічі більше, ніж річна потреба України.

Ячменю намолочено 5,5 млн тонн при річному споживанні в Україні на рівні 2,5-3 млн тонн. Тому тваринництво буде забезпечене кормами, підкреслив Висоцький.

Гречки цьогоріч очікується зібрати близько 140-150 тис. тонн, тоді як внутрішнє споживання становить 100-110 тис. тонн.

"Аграрії відгукнулися на заклик споживачів і держави та суттєво збільшили посівні площі під гречку. За останнє десятиріччя ми вперше вийдемо з виробництвом гречки, що в 1,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання. І це навіть дозволить нам сформувати внутрішній запас", – підкреслив перший заступник міністра.

Також повністю завершено обмолот ріпаку – його намолочено 3,1 млн тонн.

Кукурудзи на зерно, соняшника та сої, які мають великі посівні площі, поки зібрано 5-10 %, але вже зараз можна говорити про хорошу врожайність цих культур. Підсумки за валовим врожаєм за ними будуть наприкінці листопада – на початку грудня.

Цукру в Україні буде близько 1,2 млн тонн. При цьому внутрішнє його споживання становить 1,15 млн тонн. Це означає, що вітчизняним цукром українці також будуть повністю забезпечені.

"Внутрішнє споживання зернових та олійних оцінюємо на рівні 20-22 млн тонн. Мінімум 45 млн тонн із цього врожаю піде на експорт. Уже з жовтня більшу частину в експорті посідатиме новий врожай. Поки що ми експортуємо залишки попереднього врожаю", – зазначив Висоцький.

За його словами, уже за підсумками вересня можливо вийти на 5,5 млн тонн експорту в місяць.