В Росії задумались над відкриттям "сірого" імпорту елітного алкоголю

Уряд Росії має ухвалити рішення про включення алкогольних напоїв до списку товарів, які можна ввозити без дозволу виробників за схемою "сірого" імпорту, вже до кінця вересня.

Про це заявив віце-прем'єр - голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, повідомляє РБК.

За словами чиновника, прискорити ухвалення рішення необхідно, щоб російські торгові мережі встигли до свят поповнити асортимент "тими традиційними продуктами, які завжди були на полицях".

"Якщо це буде ближче до Нового року, то це вже непотрібне включення. Тому що вони не встигнуть навіть закупитись, тому я думаю, що до кінця місяця потрібно ухвалити виважене рішення: так, ні чи якісь позиції", – сказав Мантуров.

Він зауважив, що федеральні відомства дотримуються різних точок зору щодо цього питання.

"Ми у цьому випадку займаємо нейтральну позицію: ми хотіли спочатку зібрати всі думки колег щодо уряду та споживчого сектору, а потім уже приймати якісь зважені рішення", – додав російський віце-прем’єр.

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Як повідомлялося, раніше російська Асоціація компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ, включає мережі X5 Group, "Магніт", "Лєнта", Auchan та інші) просить уряд РФ включити до переліку дозволених до паралельного імпорту до Росії ряд алкогольних брендів, включаючи Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel’s та Hennessy.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну з Росії пішли або призупинили постачання низка виробників елітного алкоголю, зокрема, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Brown-Forman (Jack Daniel , Finlandia), Moet Hennessy. США повністю заборонили відвантаження спиртного до Росії, а ЄС – постачання алкоголю дорожче 300 євро за одиницю товару.

За даними АКОРТ, компанії, що призупинили постачання в Росію, забезпечували 66% імпорту віскі, 63% поставок рому, 82% коньяку і 100% ігристих вин з Шампані.

За підсумками першого півріччя імпорт міцних напоїв до Росії впав майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі – майже на 50%, до 11,8 млн л.