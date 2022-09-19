ДБР повідомило про підозру колишньому очільнику Держспецзв’язку через незаконні премії

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому голові Державної служби спеціального зв’язку у перевищені службових повноважень.

Як повідомляє пресслужба ДБР, підозра повідомлена за ч. 3 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади).

"Встановлено, що генерал-лейтенант упродовж 2018-2019 років приймав рішення про нарахування та виплату собі й наближеним до нього особам премій та інших заохочувальних виплат. Він робив це усупереч чинному законодавству без погодження із Кабінетом міністрів", – зазначається у повідомленні.

У ДБР не називають імені та прізвища колишнього чиновника, однак відомо, що Держспецзв’язку у 2015-2019 роках очолював генерал-лейтенант Леонід Євдоченко.