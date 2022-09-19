Нацбанк призупинив дію ліцензій для семи фінансових компаній

Національний банк України поновив дію ліцензій двом фінансовим компаніям та застосував заходи впливу до 11 фінансових установ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 вересня, вони набирають чинності 19 вересня.

Зокрема, семи фінансовим установам тимчасово зупинено ліцензії:

трьом компаніям – на надання фінансових послуг: ТОВ "ФК "Вілардо", ТОВ "Доступні фінанси", ТОВ "Сучасна фінансова компанія;

чотирьом компаніям – на провадження діяльності з надання гарантій: ТОВ "Ін-Фактор", ТОВ "Маркет Консалт Плюс", ТОВ "ФК "Фінанс Капітал", ТОВ "Солфін".

"Зазначені фінансові компанії практично не комунікують з регулятором та не подають звітності. Саме тому їм тимчасово зупинено дію ліцензій з наданням можливості усунути порушення та відновити діяльність", - зазначається у повідомленні.

Усунути порушення ТОВ "ФК "Вілардо", ТОВ "Доступні фінанси", ТОВ "Сучасна фінансова компанія зобов'язані до 17 жовтня, а ТОВ "Ін-Фактор", ТОВ "Маркет Консалт Плюс", ТОВ "ФК "Фінанс Капітал", ТОВ "Солфін" – до 19 жовтня.

Також до чотирьох фінансових установ застосовано заходи впливу у вигляді зобов’язання усунути порушення та їх причини:

ТОВ "ФК "НСТ Груп";

ТОВ "Сігмаур Фінанс");

ТОВ "Суплайєрплюс Україна";

ПТ "Хруща та компанії "Ломбард АВК".

ТОВ "ФК "НСТ Груп" та ТОВ "Сігмаур Фінанс" мають ліцензії на провадження діяльності з надання гарантій. За результатами звітності за перший квартал 2022 року встановлено, що на ринку гарантій зазначені компанії не дотримуються обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

ТОВ "Суплайєрплюс Україна" та ПТ "Хруща та компанії "Ломбард АВК" мають ліцензії на надання фінансових послуг. Вони не виконують вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Це негативно впливає на реальні та потенційні фінансові можливості установ, зокрема на рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, забезпеченості оборотними коштами (власним капіталом).

Компанії зобов'язані усунути порушення до 19 жовтня.

Водночас Нацбанк поновив дію ліцензій для ТОВ "Апзон" та ТОВ "ФК "Голден Коін".

Нагадаємо, що 19 та 26 серпня 2022 року до цих фінансових установ було застосовано заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Фінансові компанії не надали на вимогу регулятора інформацію. На сьогодні порушення усунені, тож Національний банк поновив фінансовим установим дію ліцензій на надання фінансових послуг.