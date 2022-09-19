З Кабміну звільнилася голова Офісу з євроінтеграції
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Гендиректорка Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила про завершення своєї роботи на цій посаді.
Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Європейська правда.
"Сьогодні мій останній день на посаді генерального директора Урядового офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ", – написала вона.
Водночас Форсюк не вказала причину звільнення, подякувавши за співпрацю колегам з урядових структур.
Нагадаємо, секретаріат Кабінету міністрів призначив Наталію Форсюк генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції рік тому. Раніше вона працювала заступницею міністра інфраструктури з євроінтеграції.