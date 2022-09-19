Після звинувачень у виведенні коштів у Росію мережа ресторанів Tarantino Family заявила про зміну власника

Мережа ресторанів Tarantino Family з 1 жовтня 2022 переходить під контроль німецького бізнесмена та співвласника крафтових пивзаводів Флоріана Болена.

Як повідомляється на сайті мережі, новий власник володіє мережею German Kraft Beer у Лондоні.

На сайті Tarantino Family також зазначається, що він "планує інвестувати та розвивати ресторанний ринок у Києві".

До мережі Tarantino Family входило 58 ресторанів в Україні, серед них – "Руккола", "Буффаліно", Murakami, "Хачапурі та вино".

Як повідомлялося, у травні в офісі Tarantino Family провели обшуки. У Нацполіції, не називаючи назву мережі, повідомляли, що її співвласники виводили кошти на рахунки російської керівної компанії.

За даними слідства, співвласники мережі ресторанів, незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення РФ на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Її бенефіціарним власником є громадянин рф – відомий російський ресторатор.

Крім того, було встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва. У Нацполіції повідомляли, що з метою уникнення санкцій та створення уявлення, що розірвані всі бізнесові зв’язки з РФ, було перейменовано назву бренду. Він включає в себе кілька ресторанів, які на даний час функціонують у Москві.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки в головному офісі групи компаній. Вилучили 1 млн грн та 15 тис. євро готівкою, а також фінансово-господарську документацію.

Власники мережі звинувачення слідчих заперечували.