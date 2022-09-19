МВС анонсувало запуск єдиного реєстру зброї

Єдиний реєстр зброї може повноцінно працювати наприкінці жовтня. Реєстр буде систематизувати всі процеси використання вогнепальної зброї, аби запобігти її незаконному обігу.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

"Буде удосконалено дозвільно-реєстраційну діяльність, автоматизовано процеси формування, видачі та обліку дозвільних документів на зброю та створено відповідні електронні сервіси для громадян і суб’єктів господарювання. Зокрема, функціонал реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов’язкові процедури", – зазначив Бондаренко.

Наразі реєстр працює в тестовому режимі. Після його введення в промислову експлуатацію розробники одержать відповідний сертифікат про захищеність системи від несанкціонованого доступу – так званий атестат відповідності КСЗІ, який видає Держспецзв’язку.

"Навіть якщо найближчим часом відповідний закон не буде прийнятий, а до відомчих підзаконних нормативних актів не внесуть зміни, то ми запустимо Єдиний реєстр зброї в промислову експлуатацію з тим набором сервісів, які готові та можливі на цей час. Тобто він може повноцінно працювати вже наприкінці жовтня і громадяни можуть бачити в ньому інформацію про себе, розуміти актуальність строків щодо документів, отримувати нові сервіси тощо", – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ.

Алгоритм із реєстрації зброї схожий із процесом реєстрації транспортного засобу та отримання водійського посвідчення.

"Щоби стати власником зброї, людина має пройти навчання, скласти іспит про те, що вона розуміє конструктивні особливості зброї, правила поводження й користування нею. Потім купує одиницю зброї, що відповідно фіксується в реєстрі. Коли стає власником зброї, то отримує певні обов’язки – своєчасно здійснити наступний відстріл, подавати на вимогу цю зброю до огляду тощо. У реєстрі всі ці процеси показані. Нам це дає можливість ефективно здійснювати контроль за обігом зброї, а громадянину – отримувати якісні сучасні сервіси онлайн", – резюмував Бондаренко.