США вперше внесли літаки авіакомпаній з Ірану до переліку порушників санкцій проти Росії

Міністерство торгівлі США внесло 3 літаки Boeing 747 іранських авіакомпаній, що надають вантажні послуги Росії, до переліку літаків, які порушують запроваджені проти РФ експортні обмеження.

Як повідомило міністерство, йдеться про літаки іранських авіакомпаній Mahan Air, Qeshm Fars Air і Iran Air, передає Голос Америки.

З посиланням на відкриті дані торгівлі, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США вказує, що ці літаки перевозили до РФ товари, включно з електронними пристроями, що є очевидним порушенням запроваджених проти Росії суворих експортних обмежень.

Як зазначається, це перші три ідентифіковані іранські літаки. Наразі в списку загалом 183 літаки, включені до переліку за явні порушення експортного контролю США.

Водночас три іранські авіакомпанії, включені до переліку сьогодні, вже підпадають під ряд обмежень уряду США.

Як повідомлялося, за даними агентства АР, Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час повномасштабного військового вторгнення в Україну. Деякі з них вже ідентифіковані в Україні попри намагання російських військ приховати їх походження.