Нацбанк втретє провів операції з обміну готівкової валюти на безготівкову

Національний банк України втретє здійснив операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Сьогодні втретє було проведено операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову. До обміну НБУ запропонував $100 млн та 100 млн євро", – сказано в повідомленні.

Результати операцій:

з обміну доларів США: участь взяли 11 із 14 системно важливих банків. Була затребувана майже вся сума;

з обміну євро: участь взяв один банк із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.

Готівкова іноземна валюта надійде до кас банків вже найближчими днями.

"Звертаємо увагу, що підкріплення Національним банком кас банків готівковою валютою жодним чином не впливає на міжнародні резерви України. Водночас це допомагає банкам задовольнити попит їхніх клієнтів на готівкову валюту, доки не будуть вирішені певні логістичні складнощі під час завезення банками готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни", – підкреслили в Нацбанку.