У Львові арештували корпоративні права мережі готелів та нерухомість, які належать громадянину Росії

За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості, а саме базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин РФ. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Наразі вживаються заходи для передачі арештованого в управління АРМА.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстровані в Республіці Кіпр, шляхом укладення ряду фіктивних договорів. Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні.