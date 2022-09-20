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"Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків

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"Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків
Державний "Приватбанк" обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день.

Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на відповіді менеджерів банку клієнтам.

У "Приватбанку" відмови видавати доларові вклади пояснюють дефіцитом валютної банкноти через війну– проблеми із доставкою готівки з-за кордону.

Там також заявили, що запровадили добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку: не більше $1 тис. та 1 тис. євро на день.

Приватбанк обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків 01

Як повідомлялося, напередодні Національний банк втретє здійснив операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ. До обміну НБУ запропонував $100 млн та 100 млн євро.

Раніше Нацбанк вирішив проводити операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для вирішення питання з нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.

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Топ коментарі

  • Макс Полиграф
    Наличие вкладов говорит об избытке денег и недостатке соображалки
  • Влад Яресько 037f4ad7
    Банк совсем не лояльный до клиентов
    Являясь клиентом банка более 10 лет
    Попал в ненепредвиденную ситуацию
    Нужно было срочно 30000 грн
    Имея вклад не смог Пере заключить договор
    Банк очень вежливо помусолил меня и не пошёл навстречу
    Теперь я точно знаю он потерял клиента
    Проценты по депозитам самые маленькие
    Зато по кредитам наоборот
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    які деб..іли взагалі в наші банки після 2008 гроші несуть? тим паче ВКВ. знову ті ж самі граблі
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