Четверте зафрахтоване ООН судно зайшло до українського порту для завантаження зерна

Балкер BC Vanessa, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, зайшов до порту "Одеса" під завантаження 30 тис. тонн пшениці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що це зерно призначено для населення Афганістану, яке потерпає від продовольчої кризи.

Загалом, з початку реалізації "зернової угоди" українські порти залишили 169 суден з 3,9 млн тонн агропродукції.

Як повідомлялося, напередодні уряд вирішив надати ще до 50 тис. тонн пшениці в межах гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".