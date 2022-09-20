Пов’язані з росіянами офшори відсудили 40% акцій найбільшого активу Жеваго в Україні (оновлено)

Гірничорудна компанія Ferrexpo повідомила про програш в апеляції у судовій суперечці з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій її найбільшого українського активу – Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).

Про це йдеться у біржовому повідомленні Ferrexpo, передає Інтерфакс-Україна.



"Наразі компанія отримала рішення суду апеляційної інстанції за позовом, в якому йдеться, що договір купівлі-продажу акцій, укладений у 2002 році, є недійсним, і 40,19% акцій ПГЗК мають бути передані заявникам", – наголосили в компанії.



У компанії нагадали, що у першій інстанції у травні 2021 року вона виграла, і заявила, що продовжить захищати свої інтереси та інтереси своїх акціонерів та вивчає всі варіанти, включаючи право на оскарження цього рішення в українському Верховному суді.



"На підставі подробиць судового рішення, наданих апеляційним судом, керівництво вважає, що Ferrexpo має вагомі аргументи для захисту своєї позиції", – уточнюється у повідомленні.

За кілька годин після цього оголошення курс акцій Ferrexpo plc знизився на 5,67%. За даними Лондонської фондової біржі (LSE), станом на 10:00 за лондонським часом вони котирувалися по 143 пенси за акцію порівняно зі 155,82 пенсами на закриття в п'ятницю (у понеділок торги на біржі не проводилися) та 152 пенсами на відкриття у вівторок.

Як повідомлялося, у березні минулого року чотири офшорні компанії - колишні акціонери Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК), що входить до групи Ferrexpo, подали повторні позови до суду про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій підприємства та проведення подальших допемісій акцій. Однак Господарський суд Києва позов відхилив.

У 2002 році чотири компанії, які входять до групи VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service) продали 40,19% акцій ПГЗК особам, пов'язаним з нинішніми власниками комбінату – компаніям Eastcoast United. Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.

Потім було проведено кілька додаткових емісій і серій інших перепродажів, внаслідок чого єдиним акціонером ПГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo.

У 2005 році чотири компанії звернулися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року підтримав прийняте раніше рішення Верховного суду країни та позицію ПГЗК у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років, відмовивши чотирьом кіпрським компаніям, які продали у 2002 році 40,19% акцій підприємства, у задоволенні їх претензій на цей пакет.

За інформацією ЗМІ, VS Energy контролювалася російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером, Михайлом Воєводіним та Сергієм Шаповаловим.

Водночас, згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє рядом українських обленерго, були вказані троє громадян Латвії та двоє громадян Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників.

Сам Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Євген Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy).