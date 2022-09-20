"Ласкаво просимо до пекла": "Укрпошта" випустила конверт з Путіним
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрпошта 20 вересня випустила маркований художній конверт "Ласкаво просимо до пекла", на якому зображений найбільший ворог України – російський диктатор Путін – в день, коли мужні українські воїни знищать окупантів і прийдуть нищити його", – йдеться у повідомленні.
На конверті зображено ескіз, який Роман Чалий створив в межах конкурсу для поштової марки "Доброго вечора, ми з України". За цю роботу свої голоси віддали 200 тис. українців. Водночас, наголошують в "Укрпошті", цього було мало для перемоги в конкурсі на ескіз марки, але достатньо, щоб доповнити філателістичну серію воєнного часу ще одним конвертом.
"Сподіваємося, цей конверт як і свого часу марка "Русскій воєнний корабль, іді…" буде пророчим, і дуже скоро ми почуємо гарні новини", – зазначили в компанії.
Одночасно з випуском конверту "Укрпошта" вводить в обіг нову поштову марку із тризубом і номіналом "U" для друку на конвертах і картках, яка заміняє собою марку із контуром карти України і літерою "V", спаплюженою окупантами.
Тираж конверту – 1 млн примірників, його вартість становить 15 грн. Конверти доступні для замовлення онлайн – в поштовому маркеті Укрпошти, а також в усіх відділеннях поштового зв’язку.