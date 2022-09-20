Туреччина відмовилася навчати російських пілотів, вони стануть профнепридатними

Турецький навчальний центр Turkish Airlines більше не проводитиме підготовку російських пілотів на тренажерах імітації польоту (FSTD).

Про це повідомляє The Insider із посиланням на відповідний лист компанії, достовірність якого підтвердив пілот однієї з російських авіакомпаній.

У листі зазначається, що через посилення санкцій Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), що сертифікував усі тренажери FSTD, навчальний центр Turkish Airlines змушений припинити роботу з компаніями з Росії.



За даними опитаних авіаційних експертів, які побажали залишитися анонімними, будь-які особи та організації, що співпрацюють з авіакомпаніями із РФ, ризикують потрапити під вторинні санкції. Якщо авіаційний навчальний центр у Туреччині продовжить навчати російських пілотів, EASA може відкликати його сертифікат. За словами експертів, за Turkish Airlines такі рішення ухвалюватимуть й інші навчальні центри.



"Є ймовірність, що навчальний центр Turkish Airlines не буде єдиною організацією, яка відмовила пілотам російських авіакомпаній у підготовці. Зрозуміло, що є навчальні центри авіакомпаній Близького Сходу – ці країни поки що не приєдналися до санкцій, тож у якомусь центрі Emirates наші пілоти зможуть проходити підготовку. Але це далі і, швидше за все, дорожче, якщо Emirates не демпінгуватиме", – каже експерт.

Відмова турецьких партнерів від співпраці – серйозний удар по системі підготовки та підтримання кваліфікації пілотів у РФ. Саме у Туреччині проходили навчання росіяни на тих тренажерах, які після закриття Європи виявилися недоступними. Навіть за регулярної практики польотів тренажерна підготовка залишається для пілотів обов'язковою.

На найпоширеніші типи магістральних літаків сімейства Airbus A320 та Boeing B737 у РФ є тренажери. З іншими типами лайнерів ситуація складніша.



"На далекомагістральний тип, такий як Boeing B777, наприклад, у Росії немає тренажерів. А без навчання навіть за наявності придатних до польотів літаків B777 літати безпечно на них не вийде. Пілоти втратять кваліфікацію і не матимуть допуску до польоту на цих машинах, згідно з авіаційними правилами РФ.

Це стосується й інших видів іноземних літаків, які можуть залишитися без кваліфікованих пілотів. Наприклад, для найновішого літака Airbus A350, який є тільки в "Аерофлоті", у Росії також немає жодного тренажера", – каже співрозмовник видання.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії зазнали рекордних за останні вісім років збитків – понад 61 млрд рублів.