Україна експортувала понад 4 мільйони тонн аграрної продукції в рамках "зернової ініціативи"

У вівторок, 20 вересня, у межах реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Так, від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE Rain, SSI Pride, Rider, Tina S, а з порту "Чорноморськ" – судна Aphrodite M, Nymphi, Pauline, Noran.

Tакож сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC Vanessa – четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер буде завантажено 30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану.

Як наголосили у Мінінфраструктри, із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції.

Загалом із українських портів вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".