Рада ЄС остаточно затвердила виділення фінансової допомоги на 5 мільярдів євро для України

Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.



9 вересня міністри фінансів ЄС підтримали надання цих додаткових коштів під час неформального засідання у Празі. Сьогодні Рада ЄС офіційно ухвалила це рішення.



"Ми виконуємо свої обіцянки та допоможемо подбати, щоб українська держава та її ключова інфраструктура могли продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії. На наступних засіданнях міністрів фінансів я наполягатиму на швидкій угоді щодо надання решти 3 млрд євро, щодо яких нам потрібно домовитися про те, які суми будуть у формі грантів або позик", – зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.



Допомогу в розмірі 5 млрд євро Україна отримає у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.

Як повідомлялося, 7 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення виділити Україні наступний транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.