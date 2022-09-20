Черга вантажівок на польському кордоні скоротилася майже у 7 разів

Кількість вантажівок, які простоюють у черзі на виїзд з України, з моменту розблокування пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" скоротилася з 2,2 тис. до 321.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Fаcebook.

"Станом на 9 ранку черга на пункті пропуску скоротилась з 42 до 6 кілометрів. На даний момент для виїзду з країни водіям потрібно 1-2 доби. На початку місяця їм доводилось чекати до 7-10 діб", – зазначив він.

За його словами, суттєве скорочення спостерігається протягом останніх двох діб. За зміну через пункт пропуску виїжджає до 600 транспортних засобів.

Найєм додав, що значне покращення ситуації стало можливим через відкриття пункту пропуску "Устілуг-Зосін" для порожніх транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

Пізніше польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Вантажівки з експортом тижнями стоять на кордоні з Польщею, а на залізниці – черги з десятків тисяч вагонів".